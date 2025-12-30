Su Play2000 la Messa in memoria di Papa Benedetto XVI presieduta dal Cardinale Müller
Alle 18, su Play2000, sarà trasmessa in diretta da San Pietro la Messa in memoria di Papa Benedetto XVI, celebrata dal Cardinale Müller. Un’occasione per ricordare il pontificato e il percorso spirituale del Papa emerito, con un momento di riflessione e preghiera. La trasmissione sarà accessibile a tutti, offrendo un’occasione di comunione e rispetto in questo momento di commemorazione.
Oggi alle 18 su Play2000 la Messa in memoria di Papa Benedetto XVI, celebrata dal Cardinale Müller in diretta da San Pietro. ROMA – Su Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e Radio inBlu2000, oggi 30 dicembre alle ore 18 sarà trasmessa in diretta dalla Basilica di San Pietro la Messa in memoria di Papa Benedetto XVI, presieduta dal Cardinale Gerhard Ludwig Müller, Prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede. La celebrazione sarà officiata in lingua inglese. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Papa Leone XIV cita Papa Benedetto XVI: "Non c'è spazio per Dio se non c'è per l'uomo"
Leggi anche: Papa Leone XIV cita Papa Benedetto XVI: "Non c'è spazio per Dio se non c'è per l'uomo" – Il video
VATICANO, SU PLAY2000 MESSA IN MEMORIA PAPA BENEDETTO XVI - Su Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e Radio inBlu2000, oggi, alle ore 18, in diretta dalla Basilica di San Pietro, si tiene una ,essa in memoria di Papa Benedetto XVI presie ... 9colonne.it
In diretta su #Play2000 la messa in memoria di #PapaBenedettoXVI Martedì #30dicembre ore 17.55 www.Play2000.it Presieduta dal Cardinale Gerhard Ludwig Müller, Prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede - facebook.com facebook
In diretta su #Play2000 il rito di chiusura della #PortaSanta, dalla Basilica di San Giovanni in Laterano a #Roma Sabato #27dicembre ore 11 Play2000.it Presieduto dal Vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma, il cardinale Baldo #Reina. A se x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.