Su Play2000 la Messa in memoria di Papa Benedetto XVI presieduta dal Cardinale Müller

Alle 18, su Play2000, sarà trasmessa in diretta da San Pietro la Messa in memoria di Papa Benedetto XVI, celebrata dal Cardinale Müller. Un’occasione per ricordare il pontificato e il percorso spirituale del Papa emerito, con un momento di riflessione e preghiera. La trasmissione sarà accessibile a tutti, offrendo un’occasione di comunione e rispetto in questo momento di commemorazione.

