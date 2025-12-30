In occasione di Capodanno, Epifania e weekend, alcuni studi medici saranno aperti con orari straordinari dal 1 al 6 gennaio 2026. Sono disponibili servizi di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza a Pontedecimo, dedicati a prestazioni di bassa complessità. Informarsi preventivamente per verificare le modalità di accesso e gli orari di apertura.

Giovedì 1, sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026 aperture straordinarie di studi medici. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo.Prosegue anche a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Musei gratis e aperture straordinarie da Capodanno all'Epifania: tutte le mostre in programma

Leggi anche: Giardini La Mortella: aperture straordinarie tra Natale e l’Epifania

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Studi medici straordinari e ambulatori Asl3 aperti sabato, domenica e festivi; Studi medici e ambulatori aperti a Natale, Santo Stefano e weekend; Studi medici e ambulatori straordinari aperti nel weekend, ecco orari e modalità; Asl3, studi medici e ambulatori aperti anche a Natale e Santo Stefano.

Studi medici: le aperture straordinarie per Capodanno, weekend ed Epifania - Prosegue anche a Capodanno, nel fine settimana ed Epifania l’iniziativa Asl3 di aperture straordinarie di studi medici ... genovatoday.it

Asl3 potenzia i servizi sanitari: studi medici e ambulatori aperti a Capodanno, nel weekend e per l’Epifania - Attivi anche l’urgenza odontoiatrica alla Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza a Pontedecimo ... lavocedigenova.it