Studi medici | le aperture straordinarie per Capodanno weekend ed Epifania
In occasione di Capodanno, Epifania e weekend, alcuni studi medici saranno aperti con orari straordinari dal 1 al 6 gennaio 2026. Sono disponibili servizi di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza a Pontedecimo, dedicati a prestazioni di bassa complessità. Informarsi preventivamente per verificare le modalità di accesso e gli orari di apertura.
Giovedì 1, sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026 aperture straordinarie di studi medici. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo.Prosegue anche a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
