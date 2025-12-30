Stretta sui botti di Capodanno a San Giovanni Teatino

A San Giovanni Teatino, sono state adottate misure restrittive per i botti di Capodanno, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, il rispetto della quiete e il benessere degli animali. La normativa mira a ridurre rischi e disturbi, favorendo un festeggiamento responsabile e consapevole durante le festività.

che anche quest'anno ha adottato misure a tutela della quiete pubblica, della sicurezza e degli animali. L'ordinanza n. 17 del 27 dicembre 2025 vieta l'esplosione di petardi, mortaretti, razzi, fuochi d'artificio e altri manufatti pirotecnici.

