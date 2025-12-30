Stretta della Guardia di Finanza nel Pontino | sequestrati circa due quintali di botti illegali

La Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato circa due quintali di materiale pirotecnico illegale, nel quadro delle operazioni di controllo finalizzate a garantire sicurezza e tutela della salute durante le festività di fine anno. Le attività si inseriscono nella strategia del Comando Regionale Lazio, che ha intensificato i controlli contro la vendita e la detenzione di botti non autorizzati, al fine di prevenire rischi e incidenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, nell’ambito della strategia del Comando Regionale Lazio per rafforzare sicurezza e tutela della salute, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato i controlli contro la detenzione e la vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi. Il bilancio complessivo, su scala provinciale, è di circa 2 quintali di articoli pirotecnici ed esplodenti illegali sequestrati. Latina, interventi del Gruppo: Chiesuola e area Santa Maria Goretti. Nel dettaglio, le Fiamme Gialle del Gruppo di Latina hanno condotto più operazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Stretta della Guardia di Finanza nel Pontino: sequestrati circa due quintali di “botti” illegali Leggi anche: Benevento: Sequestrati circa 2 quintali di botti illegali ed arrestato il responsabile Leggi anche: Sequestrati oltre due quintali di botti illegali, arrestato il responsabile La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stretta della Guardia di finanza sul turismo irregolare - Nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio, il Comando provinciale di Perugia ha intensificato le verifiche su ... ansa.it Prezzi carburante, stretta anti-speculazione della Guardia di Finanza. Cosa sappiamo - Le Fiamme gialle hanno avviato un piano nazionale per verificare il rispetto delle recenti normative sul prezzo della benzina, anche alla luce del riallineamento delle accise avvenuto lo scorso 15 ... tg24.sky.it Stretta sulle ispezioni fiscali in azienda. “Dovranno essere motivate” - Negli atti di autorizzazione e nei verbali dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e degli agenti ... repubblica.it Questa è l'amministrazione che valorizza e rispetta il ruolo di cane da guardia della democrazia. CAMPANIA: FICO, 'REGIONE RITIRA QUERELA A 'REPORT' = durante l'esposizione del programma al Consiglio regionale Napoli, 29 dic. - (Adnkronos) - "Annun - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.