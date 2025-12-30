Stranger Things 5 rilasciato il trailer della parte finale della serie Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer di “Stranger Things 5”, la stagione conclusiva della serie. L’ultimo capitolo sarà disponibile in streaming dal 31 dicembre. La serie, molto apprezzata dal pubblico, si avvicina alla conclusione dopo quattro stagioni ricche di eventi e colpi di scena. Il trailer offre un’anteprima delle ultime avventure dei protagonisti, lasciando i fan in attesa dell’epilogo di questa storia.

Netflix ha pubblicato il trailer del finale di " Stranger Things 5 ", che debutterà in streaming il 31 dicembre. Intitolato "The Rightside Up", l'episodio finale è l'ottavo della quinta e ultima stagione della serie. Netflix ha pubblicato i primi quattro episodi della quinta stagione il 26 novembre con il titolo "Stranger Things 5: Volume 1" e i successivi tre episodi a Natale con il titolo "Volume 2". Il Volume 2 si è concluso con l'Episodio 7, in cui Max (Sadie Sink), risvegliata dal coma, rivela il piano di Vecna??di fondere il mondo con una dimensione parallela dall'altra parte del Sottosopra, soprannominata l'Abisso.

