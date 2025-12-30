Stranger Things 5 | l' episodio più problematico ottiene il peggior punteggio su IMDb

L’ultimo episodio di Stranger Things 5, parte del Volume 2, ha ricevuto il punteggio più basso su IMDb tra gli spettatori. Le critiche si sono concentrate su alcune scelte narrative e sul ritmo dell’episodio, suscitando discussioni tra i fan. Questo risultato riflette le diverse opinioni sulla conclusione della stagione, evidenziando come alcune parti siano state meno apprezzate rispetto al resto della serie.

Le critiche degli spettatori si sono concentrate principalmente su uno degli episodi del Volume 2, affibbiandogli il record negativo di episodio col peggior punteggio su IMDb. Molti fan hanno storto il naso di fronte alle scelte narrative del Volume 2 di Stranger Things, pubblicato su Netflix il 26 dicembre. Ma c'è un episodio che ha tristemente ottenuto un record negativo ed è un episodio davvero speciale nell'intenzione dei suoi autori. Con l'arrivo degli episodi 5-6-7, che abbiamo analizzato nella nostra recensione del Volume 2 di Stranger Things 5, Rotten Tomatoes ha visto la media del pubblico calare dal 70% al 56%.

Che cos'è quella valigetta in Stranger Things 5 e perché è importante per il destino di Vecna? - Una scena degli ultimi episodi si riallaccia alla origin story del giovanissimo Henry Creel. wired.it

Stranger Things 5 divide i fan: l'episodio 7 è stato vittima di un feroce review bombing - L'Episodio 7 è stato oggetto di review bombing per una controversa scena su Will Byers. hwupgrade.it

