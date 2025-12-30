Stranger Things 5 | Hopper chiede a Undici di lottare nel trailer dell' episodio finale

Netflix ha diffuso un nuovo trailer dell'episodio finale di Stranger Things 5, in cui Hopper invita Undici a lottare. A poche ore dalla messa in onda, il video offre un'anticipazione delle intense vicende che si concluderanno nella stagione. Questo breve filmato prepara gli spettatori a un finale ricco di tensione e colpi di scena, segnando un momento importante per i fan della serie.

A poche ore dall'arrivo sugli schermi dell'ultima puntata della serie cult, Netflix ha condiviso un nuovo video promozionale. Bisognerà attendere ancora qualche ora prima di poter vedere l'episodio finale della serie Stranger Things, che dirà addio ai suoi fan con la quinta stagione. Netflix, nell'attesa, ha ora condiviso il trailer del Capitolo 8, che è stato scritto e diretto dai fratelli Duffer. Le nuove immagini dell'episodio finale Attualmente la piattaforma di streaming non ha condiviso i dettagli della trama della puntata, che si intitola Capitolo 8: il mondo reale. La storia si era interrotta, non senza qualche polemica e accolta da numerose critiche, con i protagonisti che ideavano un piano per salvare i ragazzini rapiti da Vecna e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

