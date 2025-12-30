stranger things 5 ecco il trailer della puntata finale

Netflix ha pubblicato il trailer della puntata finale di Stranger Things 5, che concluderà la serie iniziata nel 2016. L’ultimo episodio promette di chiudere definitivamente la narrazione ambientata nel Sottosopra, dopo anni di successi e coinvolgimento globale. Questa conclusione rappresenta un momento importante per i fan, che potranno assistere alla resa dei conti finale dei personaggi e delle trame sviluppate nel corso delle stagioni.

Si torna nel Sottosopra, un’ultima volta. Netflix ha rilasciato il trailer della puntata finale di Stranger Things 5 che concluderà una volta per tutte la trama iniziata nel 2016 con la prima stagione e che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. La scena si apre con il personaggio di Jim Hopper, interpretato da David Harbour, intento a pronunciare un emozionante discorso a Undici (Millie Bobby Brown) pronta all’ultimo scontro con il villain Vecna. «La vita è stata così ingiusta con te», afferma il padre adottivo della ragazza, mentre scorrono le immagini di tutte le precedenti puntate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

