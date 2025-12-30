stranger things 5 a milano il concerto per il finale con mahmood agnelli michielin

A Milano, si è svolto un concerto speciale in occasione del finale di Stranger Things, con la partecipazione di Mahmood, Agnelli e Michielin. L’evento ha celebrato la colonna sonora della serie, offrendo ai fan un momento di condivisione e musica dal vivo in un contesto raffinato e sobrio. Un’occasione per rivivere le atmosfere della serie attraverso interpretazioni artistiche e coinvolgenti.

A Milano, per il finale di Stranger Things, si è tenuto un concerto unico sulle note dell’iconica colonna sonora. L’epica conclusione di Stranger Things sta arrivando e ieri sera, lunedì 29 dicembre, Netflix ha portato il Sottosopra a Milano con Stranger Sounds, un concerto unico sulle note dell’iconica colonna sonora, per celebrare l’amatissima serie che ha appassionato generazioni di spettatori in attesa dell’episodio Finale (in arrivo il 1º gennaio). Per l’occasione il Fabrique è stato allestito a tema, con attività pensate per i più grandi fan di Stranger Things. Protagonisti assoluti della serata sono stati Mahmood, Francesca Michielin, Manuel Agnelli e Rose Villain, accompagnati dai Rockin’1000 power 50, in una formazione di 50 elementi, che si sono susseguiti sul palco interpretando alcuni tra i brani più celebri e amati della storia della serie, in un viaggio musicale, condotto da Federico Russo, che ha attraversato tutte le stagioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

