Strade devastate e allagamenti a Fiumicino il Pd | La città merita sicurezza

Le strade di Fiumicino sono state colpite da allagamenti e danni significativi, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire sicurezza e tutela della città. Il Partito Democratico sottolinea la necessità di azioni concrete per migliorare la gestione delle emergenze e prevenire future criticità, affinché Fiumicino possa tornare a essere un luogo sicuro per i suoi cittadini e visitatori.

Fiumicino, 30 dicembre 2025 – "Il Natale 2025 resterà per Fiumicino e per tutte le sue località come uno dei più difficili degli ultimi anni. Le piogge hanno provocato strade devastate e allagamenti, buche profonde, alberi caduti e interruzioni della viabilità". Lo dichiara il gruppo consiliare Pd di Fiumicino, che aggiunge: "A preoccupare non sono solo gli eventi meteorologici, ma l'assenza di risposte tempestive da parte dell'amministrazione comunale. Non risultano attivati interventi immediati per la messa in sicurezza delle strade, la manutenzione delle alberature e la chiusura delle buche, nonostante le criticità fossero ampiamente prevedibili dopo giorni di pioggia.

Strade devastate, danni alle auto e attività commerciali colpite: i dem chiedono interventi immediati e un tavolo permanente per la manutenzione del territorio.

