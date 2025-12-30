Strade dal MIT oltre 978mila euro per i piccoli Comuni in Campania

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la graduatoria del 2025 per il “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”, con un finanziamento complessivo di oltre 978 mila euro destinato alle amministrazioni campane. Questo intervento mira a migliorare le infrastrutture locali, sostenendo lo sviluppo e la sicurezza delle strade nei territori più piccoli. La ripartizione dei fondi sarà ufficialmente comunicata nelle prossime settimane.

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l'anno 2025, del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni". Nel dettaglio, per la Campania sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Arpaia, Pollica, Caggiano, Paupisi, Fontegreca, Vitulano e Petina per un finanziamento totale di oltre 978mila euro. A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

