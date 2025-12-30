Strade chiuse e divieti per il passaggio della Fiamma Olimpica in città il 2 gennaio

Il 2 gennaio, Pescara ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica, con l’accensione del braciere in piazza della Rinascita. Per l’occasione, verranno adottate misure di sicurezza e verranno chiuse alcune strade, creando divieti temporanei al traffico. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, con l’allestimento del villaggio Eni Coca Cola in piazza Salotto.

Venerdì 2 gennaio Pescara sarà protagonista del passaggio della Fiamma Olimpica, con l'accensione del braciere in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr), dove sarà allestito il villaggio Eni Coca Cola, come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Carlo Masci con l'assessore allo Sport.

