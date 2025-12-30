Strada Teverina arriva il tutor per la velocità | Non serve a fare cassa ma a migliorare la sicurezza

La provincia di Terni ha annunciato l'installazione di sistemi tutor sulla strada Teverina, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Durante il recente bilancio, il presidente Alessandro Romoli ha sottolineato che questa misura non ha finalità di lucro, ma mira a garantire un traffico più sicuro per tutti gli utenti della strada.

