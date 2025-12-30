Storie di amicizie ’Inseparabili’ | Accettare diversità e difficoltà

Scopri la storia di amicizie 'inseparabili' che, tra atmosfere oniriche e oscure, evidenziano l’importanza di accettare diversità e affrontare le difficoltà. Un racconto che invita alla riflessione sulla forza delle relazioni autentiche e sul valore dell’accoglienza, anche nelle situazioni più imprevedibili e complesse. Un esempio di come l’amicizia possa superare barriere e ostacoli, offrendo speranza e comprensione.

Giù negli abissi, fra atmosfere oniriche e dark, ecco la storia di amicizia e accettazione che non ti aspetti. Un viaggio nelle profondità marine diventa il collante fra una creatura acquatica rimasta orfana, Ichi, e una bambina che ha perso il cuore, Lucy e dà il via ad un'amicizia iniziata con un sorriso capace di sciogliere ogni timore. È la storia di 'Inseparabili' che fra parole e illustrazioni realizzate interamente a mano, porta il lettore in un'avventura fantastica e dalle atmosfere cariche di fascino e di pathos. Pubblicato da Rizzoli, è firmato da due spezzini: Francesca Leoneschi e Iacopo Bruno.

