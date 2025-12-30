Storia di Janni Hussi l’attrice fulminata dai rally
Janni Hussi, nota attrice italiana, ha intrapreso un percorso insolito passando dalla radio ai rally internazionali del Campionato del Mondo. La sua passione per il motorsport è nata durante le prove speciali, dove ha trovato un nuovo modo di esprimersi e vivere l’adrenalina della velocità. Questa è la storia di una donna che ha saputo trasformare un interesse in una vera e propria passione, affermandosi nel mondo del rally.
Janni Hussi, dalla radio ai rally del Campionato del Mondo. Ecco tutta la storia della navigatrice che ha scoperto la passione per la velocità in prova speciale. Non tutti devono crescere con un volante tra le mani per entrare nel mondo del motorsport. La finlandese Janni Hussi ne è la prova lampante. Attrice, modella e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
