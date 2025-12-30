Storia di Janni Hussi l’attrice fulminata dai rally

Janni Hussi, nota attrice italiana, ha intrapreso un percorso insolito passando dalla radio ai rally internazionali del Campionato del Mondo. La sua passione per il motorsport è nata durante le prove speciali, dove ha trovato un nuovo modo di esprimersi e vivere l’adrenalina della velocità. Questa è la storia di una donna che ha saputo trasformare un interesse in una vera e propria passione, affermandosi nel mondo del rally.

