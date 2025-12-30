Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, critica l’interruzione dell’autoinfermieristica in Valdarno, definendola una scelta inspiegabile che compromette l’efficacia dell’emergenza-urgenza. La decisione, motivata dalla carenza di medici, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e la capacità del sistema sanitario locale di rispondere alle emergenze. La situazione evidenzia le criticità delle risorse disponibili e la necessità di soluzioni tempestive.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Stop all’ autoinfermieristica in Valdarno. Il Sindaco: “Scelta inspiegabile che indebolisce l’emergenza-urgenza a danno dei cittadini e del territorio” Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini interviene duramente sull’interruzione del servizio: “La carenza di medici colpisce ancora una volta la sanità del nostro territorio, con gravi ripercussioni sull’emergenza-urgenza. Con il nuovo anno, sotto la solita definizione di “riorganizzazione del servizio”, si nasconde in realtà la chiusura della sperimentazione dell’autoinfermieristica che nel corso 2024-2025 aveva dimostrato risultati e performance eccellenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

