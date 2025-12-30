Stop al carbone il Governo nel mirino | Territori condannati a vivere nel limbo

Il recente annuncio dello stop al carbone a Brindisi e Civitavecchia ha riacceso il dibattito sul futuro dei territori interessati. Mentre si valutano le implicazioni occupazionali e industriali, cresce l'attenzione sulle sfide di una transizione energetica che coinvolge cittadini, istituzioni e imprese. La questione rimane centrale nel panorama energetico e politico italiano, richiedendo un equilibrio tra sostenibilità ambientale e tutela economica.

A sole 24 ore dall'atteso stop al carbone a Brindisi e Civitavecchia, non si placa il dibattito su uno dei temi più caldi per il futuro occupazionale e industriale del territorio. Sulla vertenza degli impianti Enel, le opposizioni denunciano l'immobilismo del governo Meloni. "Il 'teatrino' messo.

Addio al carbone: Civitavecchia e Brindisi verso lo spegnimento, ma il governo studia la riserva strategica - Centrali a carbone Italia Pichetto conferma lo stop a fine anno ma apre a interventi per la sicurezza del sistema elettrico

Centrali a carbone dormienti per due anni. Il governo pronto a trattare con Enel - Pronte a bruciare ancora se l’Italia dovesse trovarsi a corto di gas. repubblica.it

Pichetto al cdm, possibile mantenere 'in riserva' impianti a carbone. Stop previsto a fine anno, ma va salvaguardata la sicurezza energetica nazionale #ANSA x.com

Nel 2025 il carbone avrebbe dovuto essere un residuo del passato. In Italia, almeno sulla carta. Invece resta acceso, pagato e giustificato e ce lo ritroveremo sotto l’albero di Natale. I dati diffusi dall’Agenzia internazionale per l’energiaraccontano un paradoss - facebook.com facebook

