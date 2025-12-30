Stop a due treni Frecciargento tra Genova e Roma 4 mesi di disagi

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da ora, due treni Frecciargento tra Genova e Roma sono stati soppressi per lavori di manutenzione straordinaria, causando possibili disagi e ritardi anche su altri collegamenti come Intercity e Regionali. La situazione si protrarrà per circa quattro mesi, influenzando le frequenze e la regolarità dei servizi ferroviari sulla tratta. È consigliabile verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.

Due i treni soppressi per manutenzione straordinaria. Problemi e ritardi previsti anche su Intercity e Regionali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

stop a due treni frecciargento tra genova e roma 4 mesi di disagi

© Ilsecoloxix.it - Stop a due treni Frecciargento tra Genova e Roma, 4 mesi di disagi

Leggi anche: Stop per oltre 2 ore all’Alta Velocità tra Roma e Firenze, trovato un cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di 120 minuti, disagi e treni cancellati

Leggi anche: L’ipotesi stop ai treni per due anni. Ira dei pendolari: "Disagi infiniti"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quattro mesi di disagi, stop a due treni Frecciargento tra Genova e Roma: Liguria più isolata; Natale 2025, il messaggio di auguri del presidente della Regione Marco Bucci; Liguria, da sabato 3 gennaio partono i saldi. Confesercenti: “Modalità da rivedere”; Festa di Capodanno in piazza: la guida per tutta la Liguria.

stop due treni frecciargentoQuattro mesi di disagi, stop ai treni Frecciargento Genova-Roma: Liguria più isolata - Problemi e ritardi previsti anche su Intercity e Regionali ... ilsecoloxix.it

stop due treni frecciargentoLavori sulla linea La Spezia-Genova Brignole, treni ritardati e cancellati: soppressi due Frecciargento per Roma - Le modifiche alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di La Spezia Centrale e Genova Brignole annunciate da Trenitalia ... ilsecoloxix.it

Stop ai treni per 16 giorni, pendolari bloccati: le date da segnare - Uno dei record mondiali detenuti dal nostro Paese, stando al ... diregiovani.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.