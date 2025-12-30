Stop a due treni Frecciargento tra Genova e Roma 4 mesi di disagi
A partire da ora, due treni Frecciargento tra Genova e Roma sono stati soppressi per lavori di manutenzione straordinaria, causando possibili disagi e ritardi anche su altri collegamenti come Intercity e Regionali. La situazione si protrarrà per circa quattro mesi, influenzando le frequenze e la regolarità dei servizi ferroviari sulla tratta. È consigliabile verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.
Due i treni soppressi per manutenzione straordinaria. Problemi e ritardi previsti anche su Intercity e Regionali.
