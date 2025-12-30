Sto con gli arrestati È il governo che reprime

A Thiene, in provincia di Vicenza, si è acceso un dibattito pubblico dopo un post di Alaeddine Kaabouri, consigliere delegato ai Giovani. Nel suo messaggio, Kaabouri ha espresso solidarietà agli arrestati, accusando il governo di repressione. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti e riacceso il confronto sulle dinamiche politiche e sociali locali, evidenziando come le affermazioni sui temi della giustizia e delle libertà individuali possano influenzare il clima della comunità.

Scoppia il putiferio a Thiene, comune in provincia di Vicenza. A scatenare la polemica è stato un "post" di Alaeddine Kaabouri, origini tunisine, consigliere delegato ai Giovani nell'amministrazione di centrosinistra. «Io sto con Mohammad Hannoun. Sto con lui e con tutte le persone arrestate il 27 dicembre in un'operazione repressiva condotta da polizia e guardia di finanza sotto la regia del governo Meloni e del ministro Piantedosi. (.) In Italia chi raccoglie fondi per Gaza viene arrestato, chi commercia armi, chi sostiene politicamente e logisticamente il massacro in corso continua a godere di piena impunità. La difesa di Hannoun: i suoi versamenti erano tutti tracciati Partono gli interrogatori di garanzia per gli arrestati nell'inchiesta sui finanziamenti al terrorismo Il 14 gennaio informativa del governo alla Camera L'azione a senso unico del governo italiano: i terroristi sono i palestinesi Nazionale – sabato, 27 dicembre 2025 Con l' "operazione Domino" di oggi (fonte:ansa.it) nove attivisti palestinesi sono stati arrestati con l'accusa di aver finanziato Hamas con 7 m

