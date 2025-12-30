Stipendi di quanto aumentano e per chi con le novità in Manovra | le regole su straordinari e notturno

La Manovra 2026, approvata definitivamente alla Camera, introduce nuove regole sugli stipendi relative a straordinari, lavoro notturno e festivi. Tra le novità, spicca l’applicazione di una flat tax al 15% su queste componenti, con l’obiettivo di semplificare il trattamento fiscale e favorire i lavoratori. In questo articolo, analizziamo nel dettaglio le modifiche e cosa comportano per i dipendenti.

Approvata definitivamente alla Camera la manovra 2026: ora legge. Tra le misure che riguardano gli stipendi c'è una flat tax al 15% su straordinari, festivi e lavoro notturno. Tasse ridotte anche per i premi di risultato e, purché si rispettino i requisiti, per gli aumenti dovuti al rinnovo del contratto collettivo. Ecco quali saranno le novità in busta paga e di quanto aumenteranno i salari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

