Stellantis in Cina alleanza con Faw

30 dic 2025

Stellantis ha stretto un’alleanza con Faw in Cina, consolidando la propria presenza nel mercato locale. Nel frattempo, Leapmotor, startup cinese nata appena dieci anni fa, mira a diventare un gruppo con oltre quattro milioni di veicoli prodotti annualmente entro il 2033, puntando a inserirsi tra i primi dieci costruttori mondiali. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel panorama automotive cinese e globale.

Leapmotor, da startup cinese fondata solo 10 anni fa, a gruppo da oltre 4 milioni di auto l’anno entro il prossimo decennio, crescita che ha per obiettivo l’ingresso nella «top ten» mondiale dei costruttori. Già nel 2026, infatti, l’azienda punta a raggiungere quota 1 milione di vetture vendute. Programmi ambiziosi, dunque, per il produttore cinese di cui Stellantis ha rilevato, nel 2023, il 21% per 1,5 miliardi con l’avvio, allo stesso tempo, di una joint venture (51% sempre in mano al gruppo guidato da Antonio Filosa, in foto) che si occupa di tutto il business mondiale escluso quello sotto la Grande muraglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

