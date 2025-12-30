stefano de martino dove lo vedremo in tv il 10 gennaio

Il 10 gennaio, Stefano De Martino sarà presente in televisione, offrendo ai telespettatori un'occasione di intrattenimento e informazione. Nel frattempo, a Courmayeur, si terrà una cena di beneficenza organizzata dal Cenacolo Artom, presso la sala Giò Ponti del Grand Hotel Royal e Golf, per sostenere la Fondazione Ieo-Monzino. Un evento che unisce cultura, solidarietà e impegno sociale in un contesto raffinato.

Nella splendida sala Giò Ponti del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur, il Cenacolo Artom, guidato da Arturo Artom, ha organizzato la tradizionale charity dinner per celebrare la Fondazione Ieo-Monzino presediuta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Brillanti madrine della serata Allba Parietti e Francesca Senette, mentre Domenico Siniscalco ha illustrato il particolare momento storico. La serata, con la partecipazione di quasi duecento ospiti illustri, ha raccolto 85.000 euro destinati alla ricerca cardiologica dimostrando l’importanza di unire cultura, solidarietà e impegno sociale, come sottolineato da Carlo Buora presidente del Monzino e dal Direttore Scientifico Giulio Pompilio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

