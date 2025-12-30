Stefano Bettarini commenta la recente autosospensione di Alfonso Signorini dai programmi Mediaset, esprimendo il suo punto di vista in modo diretto. L’ex calciatore ha commentato pubblicamente la situazione, sottolineando con fermezza che il tempo delle guasconate sembra essere ormai passato. La vicenda mette in evidenza le tensioni recenti tra i due protagonisti del mondo dello spettacolo.

Stefano Bettarini si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Alfonso Signorini. L’ex calciatore, infatti, dopo l’autosospensione dai programmi Mediaset da parte del conduttore, ha commentato a modo suo la notizia. “Eh sì, il tempo delle guasconate è proprio finito” ha scritto Bettarini in riferimento a un vecchio botta e risposta tra lui e il presentatore. Nel 2016, quando Bettarini era un concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex calciatore fu ripreso proprio da Alfonso Signorini, che all’epoca ricopriva il ruolo di opinionista al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Bettarini, infatti, fu accusato insieme a Clemente Russo, poi squalificato, di aver usato parole molto forti nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: “Il tempo delle guasconate è proprio finito” | VIDEO

Leggi anche: “Il tempo delle guasconate è proprio finito”: Stefano Bettarini commenta l’autosospensione di Signorini da Mediaset con un vecchio filmato sui social. E poi lancia una frecciata al conduttore del GF

Leggi anche: “E ora…”. Stefano Bettarini, il video ‘vendetta’ su Alfonso Signorini dopo lo scandalo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso Signorini, cosa sta succedendo: le accuse di Corona, i presunti messaggi e le reazioni dei vip; Caso Signorini, la mossa social di Belen Rodriguez: cosa ha fatto; Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini vuole farsi interrogare; Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona.

Signorini fuori da Mediaset, Stefano Bettarini esulta: “Tempo delle guasconate è finito”/ Il video-reazione - Stefano Bettarini reagisce all'autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset con un video stoccata al conduttore del Grande Fratello Vip ... ilsussidiario.net