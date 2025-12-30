Stefania Orlando | Noi donne non abbiamo una data di scadenza

Stefania Orlando afferma che le donne non hanno una data di scadenza, sottolineando come spesso siano soggette a giudizi e pregiudizi. In un contesto in cui ogni scelta viene osservata e valutata, soprattutto quando riguarda figure pubbliche, è importante riflettere su come la società percepisca e si relazioni con l’età femminile. Un tema che invita a una discussione più ampia sulla libertà e il rispetto verso le donne in ogni fase della vita.

Le donne sono sempre al centro di giudizi e pregiudizi. Diciamolo, qualunque decisione si prenda c'è sempre qualcuno pronto a puntare il dito, specialmente quando a farlo è un volto noto dello spettacolo che – come ogni essere umano sul pianeta – cresce, invecchia. Stefania Orlando ne ha parlato in un'intervista alla Gazzetta di Siena, togliendosi qualche sassolino su argomenti tabù come l'avanzare dell'età e la menopausa, ma anche sulla libertà di essere sé stesse e di piacersi. Il messaggio di Stefania Orlando. Il messaggio della conduttrice televisiva arriva come una sorta di manifesto per tutte le donne: non esiste una data di scadenza per essere affascinanti, intraprendenti o semplicemente sé stesse.

