Stazione dell' Alta Velocità a Soragna? Il Pd | Gaetana Russo mette a rischio gli interessi di Parma

Il Pd esprime preoccupazione riguardo alla proposta di Gaetana Russo, deputata di Fratelli d'Italia, di istituire una stazione dell'Alta Velocità a Soragna. Secondo i democratici, questa iniziativa potrebbe mettere a rischio gli interessi di Parma e dell’intera regione, richiedendo uno studio approfondito sulla fattibilità e le conseguenze di tale progetto. La questione richiede un’attenta valutazione per garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela degli interessi locali.

