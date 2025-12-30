Stazione dell' Alta Velocità a Soragna? Il Pd | Gaetana Russo mette a rischio gli interessi di Parma
Il Pd esprime preoccupazione riguardo alla proposta di Gaetana Russo, deputata di Fratelli d'Italia, di istituire una stazione dell'Alta Velocità a Soragna. Secondo i democratici, questa iniziativa potrebbe mettere a rischio gli interessi di Parma e dell’intera regione, richiedendo uno studio approfondito sulla fattibilità e le conseguenze di tale progetto. La questione richiede un’attenta valutazione per garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela degli interessi locali.
La deputata di Fratelli d'Italia Gaetana Russo ha depositato un ordine del giorno con il quale chiede uno studio di fattibilità per una stazione dell'Alta Velocità nei pressi di Soragna. La reazione del Partito Democratico di Parma è forte. "Una stazione addirittura - si legge in una nota - non. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
