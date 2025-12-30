Stasera su Rai 1 lo Speciale Premio Tenco 2025 con Malika Ayane
Questa sera su Rai 1 va in onda lo Speciale Premio Tenco 2025, trasmissione dedicata alla celebrazione della musica d’autore. L’evento, registrato a Sanremo dal 22 al 25 ottobre, rappresenta l’ultima edizione della principale rassegna italiana del genere. Tra i protagonisti, Malika Ayane, proporrà un’interprete delle sue canzoni in un contesto di riflessione e valorizzazione della musica italiana.
Milano, 30 dic. (askanews) – Questa sera, martedì 30 dicembre, andrà in onda in seconda serata su Rai 1 lo Speciale Tv Premio Tenco 2025, ultima edizione della principale rassegna italiana della canzone d’autore svoltasi a Sanremo (Imperia) dal 22 al 25 ottobre. Alla conduzione dell’appuntamento sul piccolo schermo l’eclettica cantautrice Malika Ayane, che accompagnerà gli spettatori attraverso le esibizioni degli straordinari artisti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston nelle tre serate che rappresentano il culmine della rassegna e che dedicherà degli approfondimenti alla storia del Club Tenco dalle sue origini a oggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
