Stanziati 118 milioni per i tram a Roma | al via la realizzazione delle linee Termini–Tor Vergata e Togliatti

Il Ministero delle Infrastrutture ha assegnato 118 milioni di euro per lo sviluppo delle nuove linee di tram a Roma, tra cui quella che collega Termini a Tor Vergata e quella lungo viale Palmiro Togliatti. Questi investimenti mirano a migliorare la rete di trasporto pubblico della città, offrendo soluzioni più efficienti e sostenibili per i cittadini. La realizzazione delle linee è parte di un piano strategico di potenziamento dei servizi di mobilità urbana.

Da Termini a Tor Vergata, 118 milioni per i tram di Roma. Finanziati due progetti chiave - Salvini: "Investimento strategico per la mobilità della Capitale" ... rainews.it

Manovra: Rosa, stanziati 1,2 milioni per la viabilità e i treni della Basilicata #ANSA - facebook.com facebook

Foreste, Regione Lombardia stanzia 30 milioni: 186 interventi finanziati x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.