Stanziati 118 milioni per i tram a Roma | al via la realizzazione delle linee Termini–Tor Vergata e Togliatti
Il Ministero delle Infrastrutture ha assegnato 118 milioni di euro per lo sviluppo delle nuove linee di tram a Roma, tra cui quella che collega Termini a Tor Vergata e quella lungo viale Palmiro Togliatti. Questi investimenti mirano a migliorare la rete di trasporto pubblico della città, offrendo soluzioni più efficienti e sostenibili per i cittadini. La realizzazione delle linee è parte di un piano strategico di potenziamento dei servizi di mobilità urbana.
Il Ministero delle Infrastrutture stanzia 118 milioni per i tram di Roma: fondi alle nuove linee Termini–Tor Vergata e su viale Palmiro Togliatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
