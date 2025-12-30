Stagione a due facce ora l’Atletico vuole vendicare la partenza

Il 2025 ha portato all'Atletico Ascoli risultati importanti, tra cui la conferma in Serie D e prestazioni positive nelle ultime partite. Con il bilancio di fine anno, la squadra si prepara a guardare avanti, determinata a migliorare e a vendicare le recenti difficoltà, tra cui la partenza di alcuni giocatori chiave. Un momento di riflessione che apre nuove prospettive per la stagione in corso.

Fine anno e tempo di bilanci in casa Atletico Ascoli. Il 2025 è stato comunque un anno ricco di soddisfazioni con la permanenza in Serie D conquistata con largo anticipo e una serie di risultati positivi soprattutto nel finale dello scorso campionato. L'inizio della nuova stagione non è stato però altrettanto entusiasmante con soli due punti conquistati nelle prime cinque giornate. Ora la situazione è migliorata e il girone di andata si è concluso con sei risultati utili consecutivi. Risultati che hanno portato la squadra al sesto posto in classifica con 29 punti (di cui 17 lontano da casa) con un bilancio di otto vittorie, di cui cinque in trasferta (a San Marino, Castelfidardo, Chieti, Sora e Teramo), cinque pareggi e quattro sconfitte.

