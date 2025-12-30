Stadio di Lecco partiti i lavori per la nuova cabina elettrica

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova cabina elettrica allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Dal 29 dicembre, il cantiere è attivo tra la palestra Ghislanzoni Gal e la Curva Sud, con interventi affidati alla ditta Livio Impianti di Bosisio Parini. Questo intervento mira a garantire un miglioramento delle infrastrutture elettriche dello stadio, assicurando maggiore sicurezza e affidabilità.

