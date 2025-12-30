Le immagini delle telecamere di sicurezza di Milano mostrano la donna trovata senza vita nel cortile di un condominio in via Privata Paruta. I carabinieri hanno reso pubblici due frame che potrebbero contribuire alle indagini in corso. Mantenere la calma e attendere ulteriori aggiornamenti è importante mentre si cerca di chiarire le circostanze di questo episodio.

AGI - I carabinieri di Milano hanno diffuso due frame delle telecamere di sicurezza che ritraggono la giovane donna trovata morta ieri nel cortile di un condominio nella via Privata Paruta. Gli investigatori stanno ancora lavorando per dare un'identità alla donna, che non aveva documenti con sé, di età apparente tra i 20 e i 30 anni e trovata riversa a terra con ecchimosi sul collo e un ematoma vicino all'occhio. Dalle immagini appare con lunghi capelli scuri ondulati, un giubbotto e pantaloni neri. Le telecamere si trovano tra il luogo del ritrovamento e le zone limitrofe. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Spuntano le immagini della donna trovata morta a Milano

Leggi anche: Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza

Leggi anche: Milano, donna trovata morta in un cortile: diffuse le foto della vittima per cercare di identificarla

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Donna trovata morta in un cortile a Milano, le telecamere avrebbero inquadrato due persone: cosa sappiamo; Sulla riva spuntano centinaia di scarpe, il mistero che avvolge due villaggi e l'ipotesi della nave italiana.

Milano, diffuso un video della donna trovata morta nel cortile in via Paruta. Gli inquirenti: «Chi la riconosce chiami il 112» - Si tenta di restituire un’identità alla giovane donna rinvenuta senza vita all’interno di un complesso residenziale di via Paolo Paruta, a Milano, nella mattinata ... msn.com