Spunta un video della donna trovata morta in un cortile a Milano L' appello degli inquirenti | Chi la riconosce chiami il 112

È stato rinvenuto il corpo di una donna di circa 25-30 anni nel cortile di Milano, in via Padova. La polizia ha diffuso un appello chiedendo aiuto per identificare la vittima: chi la riconosce è invitato a chiamare il numero di emergenza 112. Una telecamera ha ripreso la donna insieme a un uomo la mattina di lunedì. Indagini in corso per chiarire le circostanze del decesso.

La donna, dell'età apparente di 25-30 anni, è stata trovata morta lunedì mattina. Una telecamera l'ha ripresa nella zona di via Padova in compagnia di un uomo.

Spunta un video della donna trovata morta in un cortile a Milano. L'appello degli inquirenti: «Chi la riconosce chiami il 112» x.com

