Spezia tre punti d’oro I tifosi tornano a sorridere | Tutti bravi Artistico top
Lo Spezia conquista tre punti fondamentali contro il Pescara, rafforzando le proprie possibilità di salvezza. Questo risultato rappresenta un’ulteriore conferma del buon lavoro svolto e della crescita della squadra. I tifosi, dopo un periodo difficile, possono ora guardare con ottimismo al proseguimento del campionato, certi che ogni punto guadagnato avvicina l’obiettivo finale.
Dopo aver trascorso un Natale amaro, i tifosi bianchi potranno festeggiare in serenità l’ultimo dell’anno grazie al successo dello Spezia contro il Pescara: "Tre punti d’oro che alimentano le ambizioni di salvezza. Sarà, ora, importantissimo acquisire giocatori di valore assoluto per elevare la qualità della rosa". Un successo salutato con grande soddisfazione dalla tifoseria aquilotta, contenta sia dei tre punti conquistati sia della prestazione gagliarda offerta dalla squadra, che ha dimostrato di credere nella vittoria fino alla fine. Claudio Ricci è soddisfatto: "Vittoria importantissima delle Aquile, all’insegna del carattere, contro una diretta concorrente: le speranze di salvezza crescono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
