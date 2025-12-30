Spettacolo solidarietà e cultura del dono | l’Avis grande protagonista

L'Avis di Montegiorgio propone una serata dedicata alla cultura del dono e alla solidarietà, attraverso lo spettacolo ‘Nazzaré Baldassarre e l’elfu’ della compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone. Un evento che unisce intrattenimento e impegno sociale, offrendo un momento di riflessione sulla vita e il valore della solidarietà, come dono importante per le festività.

MONTEGIORGIO Una serata che parla di vita, grazie allo spettacolo 'Nazzaré Baldassarre e l'elfu', allestito dalla compagnia 'Li Rmasti' di Falerone e voluto dalla sezione Avis di Montegiorgio come dono per le festività. Presenti alla rappresentazione l'assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro; il sindaco e presidente della Provincia Michele Ortenzi; l'assessore alla cultura Michela Vita; oltre a Maria Letizia Gianuario, Elena Simoni e Giovanni Lanciotti rappresentanti a vario titolo dell'Avis, ma anche tanti donatori, oltre ai rappresentanti delle associazioni Admo, Aido e Anffas Fermana, a cui sono state devolute le offerte che la cittadinanza ha voluto lasciare al termine dello spettacolo.

