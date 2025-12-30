Spettacolo per famiglie a Montemiletto | in scena il Grinch

Giovedì 2 gennaio a Montemiletto si terrà uno spettacolo dedicato a famiglie, con la rappresentazione del Grinch. L’evento è pensato per intrattenere bambini e adulti in un ambiente tranquillo e accogliente, offrendo un momento di svago durante le festività. Un’occasione per trascorrere il pomeriggio insieme, condividendo un’esperienza teatrale adatta a tutte le età.

MONTEMILETTO – Un pomeriggio di spettacolo dedicato a bambini e adulti è in programma giovedì 2 gennaio a Montemiletto. L'appuntamento è fissato per le ore 17.30 presso la Sala Impero. L'ingresso è gratuito.Il musical: la storia del GrinchIn scena un musical ispirato alla storia del Grinch.

