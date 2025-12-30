Spettacolo ' La Befana brutta addormentata'

Il Teatro Zig Zag di Catania presenta lo spettacolo di burattini

Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, solo per il fine settimana della Befana, il 3, 4, 6 gennaio sempre alle ore 18 (tranne domenica 4 con doppio spettacolo alle 11 e alle 18), presenta lo spettacolo di burattini “La Befana Brutta addormentata”. Nuova storia della saga della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

