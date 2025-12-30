Spettacolo Io vergine tu pesci?
Lo spettacolo “Io vergine, tu pesci?” esplora con delicatezza e ironia le dinamiche tra i segni zodiacali, offrendo uno sguardo riflessivo e leggero sulle aspettative e i desideri legati all’oroscopo. Un'occasione per riflettere sulle credenze e sui modi in cui ci confrontiamo con il futuro, senza eccessi di sensationalismo. Un appuntamento per chi cerca un momento di intrattenimento sobrio e pensato.
Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha sbirciato - se non proprio letto - l'oroscopo con le previsioni per l'imminente anno nuovo. E se c'è chi lo fa con rigorosa serietà, c'è anche chi lo fa con grande ironia, coniugando l’astrologia con il teatro e con il sorriso, senza parlare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
