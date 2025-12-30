A Oliveto Citra torna la quinta edizione di "Oleica", evento che unisce enogastronomia e intrattenimento tra i vicoli del centro storico. L'appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 21.00. La manifestazione propone un percorso ambientato in epoche passate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Spettacoli e percorsi enogastronomici nel borgo: ad Oliveto Citra torna "Oleica"

