Spaventoso incendio a Cerignola | a fuoco autoparco fiamme distruggono tir e almeno tre motrici

Un incendio di grandi proporzioni si è verificato a Cerignola, coinvolgendo un autoparco lungo la strada statale 16. Le fiamme hanno causato la distruzione di numerosi veicoli, tra cui tir e motrici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e tutelare la sicurezza dell’area circostante. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, ancora in fase di valutazione delle cause.

Paura a Cerignola, dove un incendio di grosse dimensioni è divampato all'interno di un autoparco situato lungo la strada statale 16, a pochi km dal centro abitato ofantino.Il fatto è successo intorno alle 23 di ieri, lunedì 29 dicembre: le fiamme hanno avvolto e distrutto diversi mezzi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Spaventoso incendio a Cerignola: a fuoco autoparco, fiamme distruggono tir e almeno tre motrici Leggi anche: Incendio spaventoso a Roma, a fuoco l’università: fiamme altissime e nuvola di fumo Leggi anche: Incendio in strada a Milano: fiamme distruggono auto parcheggiate La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Spaventoso incendio a Cerignola: a fuoco autoparco, fiamme distruggono tir e almeno tre motrici. Incendio spaventoso a Roma, a fuoco l'università: fiamme altissime e nuvola di fumo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.