Spara al cinghiale l'animale si rialza e lo carica uccidendolo | oggi i funerali del cacciatore Luigi Rotondo

Oggi si svolgono i funerali di Luigi Rotondo, cacciatore deceduto durante un incidente di caccia. L'evento si terrà nella chiesa di Santa Maria della Valle in Selvone, a Cassino. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza durante le attività venatorie e sulla gestione dei rischi associati.

