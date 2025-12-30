Spalletti incalzato da un tifoso | Mister si vince lo Scudetto la risposta è senza filtri
Dopo la recente vittoria a Pisa, l’allenatore della Juventus ha risposto a un tifoso che gli chiedeva se si vincesse lo Scudetto, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione. La sua risposta, senza filtri, invita a evitare entusiasmo e a focalizzarsi sul percorso ancora lungo, ricordando che ogni partita richiede attenzione e impegno per raggiungere gli obiettivi stagionali.
L'allenatore della Juventus frena l’entusiasmo dopo la vittoria di Pisa e invita a restare concentrati. La risposta al tifoso è divertente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Spalletti senza filtri in conferenza dopo la prima vittoria con la Juve: “Ho rotto i cogl**ni a tutti”
Leggi anche: Trevisani senza filtri sulla Juve: «La squadra di Spalletti è in corsa per lo scudetto? Ha solo due pedine di quel livello». I nomi fatti dal giornalista
Spalletti incalzato da un tifoso: Mister si vince lo Scudetto, la risposta è senza filtri.
Spalletti capocantiere, come sta plasmando la Juve da Koopmeiners a Miretti. E il botta e risposta con i tifosi - Il tecnico in meno di un mese è riuscito a dare una nuova dimensione a giocatori dimenticati, risvegliando gli ultimi arrivati. tuttosport.com
Spalletti litiga con un tifoso della Juve alla sua terza partita allo Stadium: “Dimmi cosa vuoi?!” - Una dimostrazione è arrivata anche in occasione dell'ultima partita tra la sua Juventus e il Cagliari. fanpage.it
Spalletti nervoso con un tifoso durante Juventus-Cagliari: “Dimmi cosa vuoi” - Momento di nervosismo per Luciano Spalletti nel corso della sfida tra Juventus e Cagliari, vinta di rimonta dai bianconeri. panorama.it
Luciano #Spalletti nella serata di domenica tornerà allo stadio Diego Armando Maradona. Quale accoglienza merita l'attuale tecnico della Juventus - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.