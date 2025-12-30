Nel girone di andata, la rosa della Spal si è distinta per la sua ampiezza e qualità, con 22 giocatori impiegati come titolari. Dall’Ara, Giacomel e Mazzali sono tra i più utilizzati, evidenziando la profondità della squadra. Questa varietà di opzioni rappresenta un vantaggio che potrebbe essere ulteriormente valorizzato per migliorare le prestazioni complessive della squadra.

Sono 22 i giocatori della Spal che hanno giocato almeno una gara di campionato da titolare nel girone di andata, a conferma della profondità di una rosa che in Eccellenza non ha eguali ma che non è ancora stata sfruttata nel miglior modo possibile. Tra questi, due non fanno più parte del gruppo (Di Bartolo e Gabriele Mazza), mentre l’ultimo arrivato Piccioni finora è stato utilizzato soltanto partendo dalla panchina. Oltre al centravanti, non hanno ancora giocato una partita di campionato dal primo minuto soltanto il terzo portiere Romagnoli, i difensori Occhi e Mora Rodriguez e il centrocampista Alcalde Traba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, Dall’Ara è il più utilizzato. Giacomel e Mazzali subito a ruota. Ventidue i diversi titolari schierati, in una rosa che va sfruttata di più

Leggi anche: Spal, Dall’Ara leader vero. E’ una difesa da 10 e lode

Leggi anche: Le mosse per rinforzare il Diavolo. Milan, la rosa ristretta non basta più. Con Gimenez ai box, subito Fullkrug. Thiago Silva più di una suggestione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

BELLISSIMA INTERVISTA AL MISTER Corriere dello Sport De Rossi, le verità mai dette e la previsione sulla Roma: "Cosa è successo". Poi i retroscena su Spalletti e Stranger Things... In un'intervista a Dazn, all'amico Massimo Ambrosini, l'allenatore del - facebook.com facebook