Spal Dall’Ara è il più utilizzato Giacomel e Mazzali subito a ruota Ventidue i diversi titolari schierati in una rosa che va sfruttata di più
Nel girone di andata, la rosa della Spal si è distinta per la sua ampiezza e qualità, con 22 giocatori impiegati come titolari. Dall’Ara, Giacomel e Mazzali sono tra i più utilizzati, evidenziando la profondità della squadra. Questa varietà di opzioni rappresenta un vantaggio che potrebbe essere ulteriormente valorizzato per migliorare le prestazioni complessive della squadra.
Sono 22 i giocatori della Spal che hanno giocato almeno una gara di campionato da titolare nel girone di andata, a conferma della profondità di una rosa che in Eccellenza non ha eguali ma che non è ancora stata sfruttata nel miglior modo possibile. Tra questi, due non fanno più parte del gruppo (Di Bartolo e Gabriele Mazza), mentre l’ultimo arrivato Piccioni finora è stato utilizzato soltanto partendo dalla panchina. Oltre al centravanti, non hanno ancora giocato una partita di campionato dal primo minuto soltanto il terzo portiere Romagnoli, i difensori Occhi e Mora Rodriguez e il centrocampista Alcalde Traba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
