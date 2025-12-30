I Giovani di Forza Italia Avellino esprimono il loro apprezzamento per l’impegno dell’On. Ferrante e della Senatrice Fascina nel sostenere le iniziative contro la crisi idrica. La loro dedizione rappresenta un passo importante per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere soluzioni concrete in un settore cruciale per il territorio. Un gesto di attenzione che mira a coinvolgere le istituzioni e la comunità nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

Tempo di lettura: 2 minuti I Giovani di Forza Italia Avellino esprimono profondo apprezzamento e sincera gratitudine per l’impegno dell’On. Marta Fascin a e del Sottosegretario Tullio Ferrante, protagonisti di un’azione politica concreta, responsabile e incisiva a tutela dei territori dell’Irpinia e del Sannio, in relazione al tema strategico della crisi idrica. L’approvazione dell’ordine del giorno collegato alla manovra di bilancio rappresenta un risultato politico di grande valore, che restituisce centralità alle aree interne e conferma, ancora una volta, la capacità di Forza Italia di trasformare l’ascolto dei territori in atti concreti di governo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sostegno alla crisi idrica: FI Giovani plaude a Ferrante e Fascina

Leggi anche: Crisi idrica, Spagnuolo plaude alla sinergia istituzionale

Leggi anche: Regionali: Fico incontra sindaci e militanti del M5S in Costiera, Ferrante (FI) parla ai giovani

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Schifani: Amarezza per lo stralcio dell'articolo per il sostegno all'export. Termovalorizzatori? Stiamo lavorando con Bruxelles CLICCA PER IL VIDEO; Stop all’aumento dell’età pensionabile, flat tax per i giovani, crisi idrica in Irpinia e nuove…; Manovra 2026, valanga di ordini del giorno: dai fondi per gli affitti alla campagna sulla fertilità; Cicala: bilanci, sfide e risultati.

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MANOVRA. FASCINA E FERRANTE: OK ODG SU CRISI IDRICA IN IRPINIA E SANNIO. DAL GOVERNO E DA FORZA ITALIA RISPOSTE CONCRETE» - Fascina e Ferrante: ok Odg su crisi idrica in Irpinia e Sannio. agenziagiornalisticaopinione.it