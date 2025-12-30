Sos ansia | ecco come trasformarla in alleata

L’ansia è una risposta naturale del nostro organismo, ma può diventare un ostacolo quotidiano. In tempi recenti, molte persone si sono trovate a convivere con questa condizione, spesso senza sapere come affrontarla. In questa guida, scopriremo come comprendere l’ansia e come trasformarla in una risorsa, adottando strategie pratiche e consapevoli per migliorare il benessere psicologico.

“Aiuto, ho l’ ansia ”. Non è raro sentire questa frase dopo gli anni della pandemia. L’ ansia infatti è uno dei disturbi più diffusi del nostro tempo. Solo in Europa quasi il 20% della popolazione presenta sintomi da lievi a moderati di depressione o ansia, secondo il rapporto “Mental Health Promotion and Prevention. Best Practices in Public Health” pubblicato dall’ Ocse. Ma come liberarsene? Una strategia interessante è quella descritta in ‘ Mente selvaggia. Trasforma l’ansia e vivi intensamente una vita piena di amore’ (Verduci Editore), il nuovo libro di Steve Biddulph, psicologo, educatore e autore di bestseller internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

