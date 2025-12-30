A novembre, sono stati effettuati 135 interventi per il contrasto all’abbandono di rifiuti nel territorio di Empoli. Nonostante gli sforzi degli ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con la polizia municipale e il servizio ambientale comunale, il fenomeno resta una sfida importante per la tutela dell’ambiente e la qualità della vita cittadina.

EMPOLI L’abbandono dei rifiuti continua ad essere un problema di non poco conto su tutto il territorio comunale, dove proseguono comunque incessante il lavoro degli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con la polizia municipale e il Servizio ambientale del Comune di Empoli. Nello scorso mese di novembre l’attività di controllo ha interessato via Magolo, via Ponzano, via Achille Grandi, via Monteboro, via Boccaccio e piazza San Rocco. Dalle immagini scattate alle aree dove sono stati effettuati i rilevamenti dei rifiuti abbandonati, si evince una grande quantità di sacchi neri, valigie di grosse dimensioni e molto altro in via Achille Grandi; mentre in via Magolo si sono registrati abbandoni a bordo strada e su un marciapiede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sos abbandono rifiuti. A novembre 135 'blitz'

