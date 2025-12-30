Sorrisi e musica a piazza Duomo Gabbani riscalda la notte di Messina | VIDEO

A piazza Duomo di Messina si è svolto un concerto di Francesco Gabbani, due giorni prima di Capodanno. L’evento ha attirato numerosi spettatori, creando un’atmosfera di convivialità e musica nel centro storico. La serata ha offerto un momento di relax e socializzazione, arricchendo il panorama culturale della città in un periodo di festa.

Ancora una notte speciale a piazza Duomo. A 48 ore dal Capodanno Francesco Gabbani ha reso più allegra e più dolce la musica in Centro storico con un concerto che ha raccolto migliaia di persone. L'ex vincitore di Sanremo ha passato in rassegna tutti i suoi più grandi successi confermando di.

