Sora Calcio fumata bianca al Tomei | pace fatta con il Comune la prossima gara si gioca in casa

Il Sora Calcio ha raggiunto un accordo con il Comune, permettendo alla squadra di disputare la prossima partita in casa allo Stadio “Claudio Tomei”. Dopo settimane di incertezza, la pace tra le parti garantisce la continuità delle attività sportive della squadra nel proprio impianto. La decisione rappresenta un passo importante per il club e i suoi tifosi, confermando la permanenza nel territorio e la stabilità della società.

