Sono state evacuate le persone bloccate al Passo del Moro dopo l’incidente alla funivia di Macugnaga VIDEO
Sono state evacuate le persone rimaste bloccate questa mattina al Passo del Moro, dopo l’incidente alla funivia di Macugnaga. La procedura di evacuazione si è conclusa con successo, garantendo la sicurezza di tutti i presenti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e monitorano la situazione per eventuali sviluppi.
Sono state evacuate tutte le persone rimaste bloccate questa mattina nella zona del Passo del Moro, a circa 2.800 metri di quota, in seguito a un incidente all’impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola. In totale si tratta di circa cento persone, tra turisti e lavoratori, riportate a valle nel corso del pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.25, quando una cabina non si è fermata nel punto previsto all’interno della stazione di arrivo, urtando la barriera di protezione. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono due le cabine coinvolte: una ha impattato contro la struttura della stazione di monte e una contro quella di valle. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
