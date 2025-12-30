Sono state evacuate le persone rimaste bloccate questa mattina al Passo del Moro, dopo l’incidente alla funivia di Macugnaga. La procedura di evacuazione si è conclusa con successo, garantendo la sicurezza di tutti i presenti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e monitorano la situazione per eventuali sviluppi.

Sono state evacuate tutte le persone rimaste bloccate questa mattina nella zona del Passo del Moro, a circa 2.800 metri di quota, in seguito a un incidente all’impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola. In totale si tratta di circa cento persone, tra turisti e lavoratori, riportate a valle nel corso del pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.25, quando una cabina non si è fermata nel punto previsto all’interno della stazione di arrivo, urtando la barriera di protezione. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono due le cabine coinvolte: una ha impattato contro la struttura della stazione di monte e una contro quella di valle. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sono state evacuate le persone bloccate al Passo del Moro dopo l'incidente alla funivia di Macugnaga. VIDEO

