Sondrio più tecnologia per il Cast | video audioguide e percorsi multimediali

Da sondriotoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio, il Castello delle Storie di Montagna arricchisce l’esperienza dei visitatori con nuove tecnologie, tra cui video, audioguide e percorsi multimediali. L’intervento, sostenuto dall’Amministrazione comunale e completato di recente, mira a offrire un modo più coinvolgente e accessibile di conoscere la storia e le tradizioni del castello, preparando il sito ad accogliere un pubblico sempre più ampio, anche in vista delle Olimpiadi Milano Cortina.

