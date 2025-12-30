Sondrio più tecnologia per il Cast | video audioguide e percorsi multimediali

A Sondrio, il Castello delle Storie di Montagna arricchisce l’esperienza dei visitatori con nuove tecnologie, tra cui video, audioguide e percorsi multimediali. L’intervento, sostenuto dall’Amministrazione comunale e completato di recente, mira a offrire un modo più coinvolgente e accessibile di conoscere la storia e le tradizioni del castello, preparando il sito ad accogliere un pubblico sempre più ampio, anche in vista delle Olimpiadi Milano Cortina.

