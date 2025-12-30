Sondaggi politici il bilancio alla fine del 2025

Al termine del 2025, è utile analizzare l’andamento dei partiti politici in Italia, considerando i dati raccolti dall’ultima Supermedia Agi/Youtrend pubblicata il 29 dicembre. Questa sintesi si basa sui sondaggi nazionali condotti tra il 15 e il 28 dicembre, offrendo un quadro aggiornato delle preferenze degli italiani e delle tendenze politiche in vista del nuovo anno.

L'approssimarsi della fine del 2025 offre l'occasione per fare il punto sull'andamento dei partiti, alla luce dell'ultima Supermedia AgiYoutrend pubblicata il 29 dicembre e basata sui sondaggi nazionali raccolti tra il 15 e il 28 dicembre. Nonostante un anno scandito da numerose consultazioni, soprattutto regionali e amministrative, il quadro complessivo delle intenzioni di voto resta molto simile a quello di 12 mesi prima, cristallizzato nel confronto con il 27 dicembre 2024. I rapporti di forza appaiono sostanzialmente consolidati, con Fratelli d'Italia che rafforza ulteriormente la propria posizione, mentre si registrano cali sia tra gli alleati di governo, Lega e Forza Italia, sia nel Partito democratico.

