Solo a teatro nascono le vere idee

Enrico Montesano torna a teatro con la sua comicità, ricordando come la stand-up comedy fosse già presente negli anni ’70, anche se allora non aveva ancora quel nome. La scena teatrale continua a essere il luogo in cui nascono le idee più genuine e spontanee, confermando il valore di un’arte che, con semplicità e talento, mantiene intatta la sua essenza nel tempo.

«La stand up comedy? La facevamo già negli anni 70 senza sapere che si chiamasse così. Se l'avessi saputo me la sarei tirata di più!» Enrico Montesano è tornato in scena. I suoi primi 80 anni, compiuti lo scorso mese di giugno, meritano non solo il giusto tributo ma un nuovo incontro con il pubblico che non l'ha mai dimenticato. Anzi. L'ha sempre seguito. Così è nato Ottanta.voglia di stare con voi che dopo l'esordio di successo a Trapani, in Sicilia, qualche settimana fa, lo rivedrà in scena in varie regioni italiane: dal tacco alla punta dello Stivale, passando ovviamente anche per Roma e Milano.

